Le pilier gauche international de Bordeaux-Bègles Jefferson Poirot, qui souffre d’une hernie aux vertèbres cervicales, devrait être absent au moins deux mois, a annoncé vendredi son manager Christophe Urios à la veille d’affronter le Racing 92.

« Il est absent pour un petit moment, ce n’est pas opérable, donc il a du repos et on refera un point en janvier », a déclaré Urios au sujet de son capitaine. Poirot, 28 ans, a débuté 10 matches sur 11 toutes compétitions confondues cette saison avec l’UBB, manquant uniquement le déplacement à Lyon. L’international aux 36 sélections a rejoint à l’infirmerie l’arrière Nans Ducuing, touché au mollet et l’ailier Geoffrey Cros, gravement blessé au genou et qui ne rejouera pas cette saison.

Enfin, Bordeaux-Bègles, qui devra se passer de neuf internationaux samedi contre le Racing 92, a également déploré cette semaine la grave blessure du 3e ligne centre géorgien Beka Gorgadze, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou avec sa sélection contre l’Irlande.