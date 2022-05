C’est désormais officiel, le FC Barcelone jouera la Ligue des Champions l’année prochaine. Un soulagement énorme pour le coach des Catalans, Xavi.

« Cette équipe y croit jusqu’au bout, elle a une âme de compétiteur. Et ça, en novembre, ce n’était pas le cas. On est le Barça, c’est le moins que l’on puisse exiger, mais en novembre, on était neuvièmes, on n’était même pas qualifiés pour la Ligue Europa… et là, ça y est, on a atteint notre objectif, de se qualifier pour la Ligue des Champions. On est déjà en train de planifier l’été, mais d’abord, il faut faire un diagnostic de ce qu’il s’est passé. Désormais, on aura moins de pression pour atteindre notre autre objectif, qui est de rester à la 2e place de la Liga. On a sauvé la situation », a déclaré Xavi en conférence de presse.