À en croire les informations de la presse espagnole, l’entourage de Kylian Mbappé aurait été refroidi par l’une des clauses dans le contrat du Parisien, proposé par le Real Madrid.

Annoncé de plus en plus proche du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait peut-être changé d’avis. C’est du moins ce que souffle la presse espagnole. Comme l’indique El Pais, l’attaquant du PSG et son entourage auraient été profondément déçus par la dernière clause dans le contrat proposé par le Real au prodige.

S’ils lui proposent une prime à la signature de 180 millions d’euros, un salaire de 40 millions d’euros net Florentino Perez souhaite que Mbappé ne touche que 50% des bénéfices liés à ses droits d’image. De quoi décevoir le clan Mbappé, qui s’attendait à autre chose. Le sérieux média généraliste précise que Mbappé toucherait environ 40 millions d’euros sous forme de sponsors et accords commerciaux. Une valeur qui augmenterait considérablement en cas de signature au Real Madrid d’après Perez. Ce dernier a ainsi profité pour intégrer cette dernière clause au bail de Mbappé, ce qui ne serait pas du gout de son clan.