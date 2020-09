L’ancien gardien de but du Mans, Yohann Thuram ne s’est pas distingué sur les pelouses cette semaine, mais lors d’un passage à l’émission de télé Les Z’amours, diffusée tous les matins sur France 2.

Nouvelle recrue du SC Amiens cet été et cousin du champion du monde Lilian Thuram, Yohann Thuram s’est fait remarquer cette semaine d’une bien drôle de façon. Le gardien de but de 31 ans était candidat de l’émission de divertissement Les Z’amours, diffusée sur France 2. Avec sa compagne Jennifer, ils sont venus tester leur couple devant le présentateur Bruno Guillon. Un passage remarqué par les internautes, qui ont rapidement relayé la nouvelle. On a même pu apprendre quelques anecdotes croustillantes sur la vie de couple du footballeur, comme la fois où il a oublié sa chérie devant la porte de la maison pendant 20 minutes…