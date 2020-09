Longtemps annoncé dans le viseur du LOSC, le buteur colombien Alfredo Morelos pourrait bien rester une saison de plus en Écosse. Lille va devoir se rabattre sur un nouvel attaquant pour faire la paire avec le jeune Canadien, Jonathan David.

Auteur d’un doublé lors de l’écrasante victoire (5-0) des Glasgow Rangers sur la pelouse du Lincoln FC en tour préliminaire de la Ligue Europa la semaine dernière, Alfredo Morelos semble avoir reconquis le coeur de son coach, Steven Gerrard. « Ce qui est bien, c’est qu’Alfredo joue bien, il est en bien meilleure forme, il a l’air plus vif, il marque des buts. Et il a l’air heureux, alors on le prend au jour le jour. Je pense que c’est à Alfredo et à ses proches de prendre une décision plutôt qu’à moi-même », a lancé la légende de Liverpool en conférence de presse.

Une mauvaise nouvelle pour le LOSC, qui espérait faire de lui le nouveau partenaire d’attaque du jeune Jonathan David (20 ans), recruté cet été pour près de 35 M€. Reste à savoir si les dirigeants lillois ont déjà pensé à une option de repli ou si Christophe Galtier devra se contenter du vétéran Burak Yilmaz (35 ans), arrivé lui aussi cet été.