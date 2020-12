Catastrophique cette saison, Arsenal patauge. Et cet enchaînement de mauvais résultats met en difficulté Arteta. Un ancien du club propose même Patrick Vieira pour le remplacer.

Nul, nul, nul. C’est la réaction de tous les supporters d’Arsenal à chaque sortie de son équipe. 15e en championnat, les Gunners flirtent avec les bas-fonds de Premier League. Une période de turbulence qui pourrait coûter cher à Mikel Arteta. Mis en difficulté, le coach espagnol a de moins en moins de soutien, et ce même chez les anciens du club. En interview à Ladbrokes, William Gallas n’a pas été tendre avec le Basque, et a même une idée pour le remplacer.

« Le problème pour le moment est peut-être que Mikel Arteta n’est pas le bon manager. Pour moi, il n’a pas l’expérience pour gérer un grand club. Patrick Vieira a plus d’expérience que, Mikel, car il a dirigé en Amérique et il a passé du temps à Nice. Il était capitaine d’Arsenal et il connaît très bien le club. Patrick était alors le bon gars. S’ils doivent renvoyer Mikel Arteta, ils doivent choisir Patrick Vieira pour le remplacer, et je suis sûr que tous les fans l’adoreraient. »