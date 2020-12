Kylian Mbappé s’est récemment confié dans une interview-vérité. Il nous en dit un peu plus sur les clefs de sa réussite.

Interrogé par Copa90 dans le cadre d’un reportage sur la banlieue parisienne et la Seine Saint-Denis, l’attaquant star du Paris Saint-Germain se livre et remercie sa famille, ses parents sans qui rien de tout cela aurait été possible. Il est aujourd’hui très reconnaissant envers ses parents.

« Sans eux, ce serait impossible, parce que parfois on a de mauvais moments. Quand vous avez de mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont là pour moi à chaque fois. Sans eux, je ne pense pas que j’aurais tout ce que je fais en ce moment. Ils me montrent la bonne façon d’être et j’ai vraiment de la chance d’avoir ces parents. On a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c’est la meilleure force possible, c’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici. » Indique le champion du monde 2018.