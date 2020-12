Le verdict est tombé. Le PSG et le Barça se retrouveront le 16 février prochain en huitième de finale de cette Ligue des Champions 2020-2021 pour un remake de l’édition 2017. Un match qui, sans aucun doute, dépoussiéra de vieux souvenirs et d’anciens démons. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le vestiaire de Barcelone ne serait pas mécontent d’hériter des Parisiens plutôt que des équipes comme Liverpool et le Bayern Munich.

« On s’en sort pas si mal ». Tel est l’état d’esprit dans lequel sont plongés les partenaires de Lionel Messi ces dernières heures, d’après les informations du quotidien madrilène AS, suite au tirage au sort, lundi, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Bien que le PSG soit une des plus grosses écuries d’Europe, les Barcelonais ont été soulagés d’esquiver le Bayern Munich, leur bourreau lors de la dernière édition de C1, qui les avait littéralement laminés durant le Final 8 au terme d’une boucherie de 90 minutes (8-2). Tout comme Liverpool, autre équipe à avoir traumatisé les Blaugranas avec la remontada de 2019 à Anfield (4-0).

Tomber sur le PSG au prochain tour est peut-être un moindre mal pour les Barcelonais. En effet, si l’on se penche sur l’historique des confrontations entre les deux formations, on se rend compte que le géant espagnol domine les débats depuis 2013 et l’ère qatari de la capitale. Sur les trois affrontements qui ont lieu, tous ont conduit à une qualification catalane, dont la dernière en date, encore gravée dans les mémoires, le fameux épisode de la « remontada » du 8 mars 2017 au Camp Nou.

Un paramètre qui ne faudra pas négliger d’ailleurs puisqu’avec le spectre inconscient de la « remontada », les Barcelonais pourraient avoir l’ascendant psychologique sur leurs adversaires lors de retrouvailles qui s’annoncent déjà spectaculaires. Mais attention, depuis 2017, le PSG a franchi un cap et a eu un véritable déclic mental en se hissant en finale de la précédente Ligue des Champions, au terme d’une magnifique épopée européenne.

Bref on en salive d’avance. Vivement le match aller au Camp Nou le 21 février prochain !