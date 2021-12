Edinson Cavani se rapproche de plus en plus du FC Barcelone. Cantonné au banc, l’Uruguayen veut quitter Manchester United pour un ultime et dernier défi. Le Barça a fait une offre pour s’attacher ses services.

Arrivé libre en octobre 2020 à Manchester United en provenance du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pensait avoir une place de choix à la tête de l’attaque mancunienne. Statut de titulaire indiscutable qu’il n’a plus aujourd’hui depuis les arrivées successives de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho. L’Uruguayen a fait son choix et souhaite quitter l’Angleterre le plus vite possible pour rejoindre le FC Barcelone.

Selon les informations de Gerard Romero, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà formulé une offre à Edinson Cavani. Un bail d’un et demi assorti d’un salaire de 3,5 millions d’euros par an en plus d’un bonus de performance d’1M€ jusqu’en juin 2022 avant que ses rémunérations ne passent à 6M€ bonus compris pour sa dernière année de contrat.