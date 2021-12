A la recherche de renforts en urgence, l’AS Saint-Etienne prospecte des cibles connus des observateurs français. L’une d’entre elles mènerait au buteur du FC Nantes, Kalifa Coulibaly.

En pleine crise sportive, l’AS Saint-Etienne a enfin pris une décision forte en se séparant de Claude Puel. Pour le remplacer, la direction stéphanoise a parié sur le roi des missions sauvetages : Pascal Dupraz. Lanterne rouge en Ligue 1 avec 12 petits points au compteur, il était temps pour l’ASSE de prendre une décision forte. Arrivé il y a peu au Stade Geoffroy-Guichard, le technicien français apporte d’ores et déjà une confiance retrouvée alors que l’ASSE a renoué avec le succès en Coupe de France (victoire 0-1 contre Lyon – La Duchère). Néanmoins, ce sursaut d’orgueil est loin d’être suffisant et les Verts se lancent dans un mercato hivernal plus qu’agité.

Selon les informations de But Football, l’AS Saint-Etienne serait sur la piste d’un buteur bien connu du championnat français : Kalifa Coulibaly. Cantonné au banc depuis l’éclosion de Randal Kolo-Muani, le Malien de 30 ans n’est à la fête au FC Nantes. Antoine Kombouaré ne compte pas sur lui et autant dire que la centaine de minutes qu’il ai pu disputées jusqu’ici sont loin d’être suffisantes. Le Nantais ne serait pas contre un départ pour l’AS Saint-Etienne. Une piste à creuser pour les Verts qui sont néanmoins refroidis par la possibilité de le voir partir pour la CAN à peine recruter. Affaire à suivre…