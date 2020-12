Belle opération pour Unai Emery et ses hommes, ce samedi en Liga.

La Real Sociedad s’est inclinée sur la pelouse de Levante (2-1), samedi soir, pour le compte de la 14e journée de Liga. Alexander Isak avait pourtant ouvert la marque (22e) pour l’ex-leader de la Liga. Mais Marti Roger (28e) a égalisé et Jorge de Frutos (87e) a donné la victoire à Levante. Cette deuxième consécutive fait reculer la formation basque à trois points de l’Atletico Madrid, désormais seul leader avec en outre trois matches en moins. Le Real Madrid dépassera également la Real Sociedad en cas de victoire ou de nul à Eibar, dimanche.

Le Villarreal d’Unai Emery s’impose à Osasuna (3-1) et en profite pour recoller à ce peloton de tête. Gerard Moreno (7e, 86e) et Fer Nino (29e) ont marqué pour le sous-marin jaune contre un but signé Roberto Torres (70e, sp) pour le club de Pampelune.

Villarreal dépasse le FC Barcelone qui a été tenu en échec par Valence (2-2).