L’Olympique Lyonnais est le nouveau leader de la Ligue 1 après son large succès 4-1 à Nice, samedi soir, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

Avec son trio magique « KTM », Lyon a trouvé la faille sur la pelouse des Aiglons. C’est d’abord « M » qui a frappé. Sur un penalty concédé par Stanley N’Soki pour une faite sur Tino Kadewere, Memphis Depay ouvre la marque d’une panenka risquée mais réussie (32e). On retrouve le « K », déjà impliqué sur le premier but, à la conclusion du second. Kadewere intercepte une relance hasardeuse de la défense niçoise et trompe Walter Benitez (39e). L’OGC Nice ne s’avoue pas vaincu et réduit la marque avant la pause par Amine Gouiri (44e). Mais l’heure du « T » sonne après la pause. Karl Toko Ekambi tue le match à la 63e. Puis Houssem Aouar aggrave le score à la 73e.

Lyon pointe en tête du classement avant le choc LOSC – PSG de dimanche. Un siège de leader qu’il rendra à l’une ou l’autre des deux équipes. Mais cette nouvelle démonstration sur la Côte d’Azur et cette prise de pouvoir, même provisoire, confirme que Lyon joue bel et bien le titre cette saison.