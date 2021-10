Serge Aurier, qui a rejoint Villarreal après avoir résilié son contrat avec Tottenham, a officiellement été présenté à la presse. Face aux médias, le latéral droit a affiché des ambitions élevées avec son nouveau club.

Serge Aurier retrouve Unai Emery à Villarreal. Le Latéral droit qui a signé un contrat jusqu’à la fin de saison avec deux années en option a été présenté à la presse. Durant cet échange, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a eu discours ambitieux.

«L’objectif c’est de remporter un titre. Je n’ai pas remporté de titre depuis un moment et le club a une mentalité de gagnant, comme nous l’avons vu l’année dernière. Mais la chose la plus importante est de m’amuser, de profiter du club, de profiter de ma famille et de montrer mes qualités et pourquoi je suis ici », a confié le joueur qui participera à la CAN 2022 avec la Cote d’Ivoire.