Olivier Giroud, qui a rejoint l’AC Milan durant le mercato estival, a accordé une interview à la chaine YouTube de la Serie A, a expliqué qu’il était fier de porter le maillot de club historique et qu’il attend avec impatience ses débuts avec Zlatan Ibrahimovic.

Olivier Giroud retrouve des couleurs du côté de l’AC Milan. L’attaquant a marqué deux buts en cinq matchs toutes compétitions confondues. Dans une interview accordée à la chaine YouTube de la Série A, le champion du monde 2018 a clamé son envie d’évoluer avec Zlatan Ibrahimovic.

« J’ai hâte de jouer aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. On va s’amuser et on veut gagner quelque chose avec Milan… Avoir Zlatan dans son équipe, c’est quand même mieux. Zlatan est encore sur le terrain à 40 ans, ça veut dire que c’est un professionnel exceptionnel. Il prend soin de lui et de son corps », a confié le vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea.

Olivier Giroud, qui a perdu sa place en équipe de France à l’issue d’un championnat d’Europe décevant, sera sur la pelouse de San Siro lors de la réception de l’Hellas Vérone, samedi après-midi lors de la huitième journée de championnat d’Italie.