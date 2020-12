Malgré leur défaite hier sur la pelouse du Real Madrid (2-0), les coéquipiers de Marcus Thuram ont réussi à s’extirper d’un groupe B ultra serré, dont le suspense est resté intact jusque dans les dernières minutes de la rencontre entre l’Inter et le Chakhtar (0-0). Un match qui dépendait directement de la survie de Mönchengladbach en Ligue des Champions, que les joueurs du club allemand ont suivi à distance à l’aide d’un petit écran. Une image aussi belle qu’insolite, riche en émotions.

Bien malin celui qui pouvait prédire le sort de ce groupe B avant le coup d’envoi du Real-Gladbach et du Inter-Chakhtar ce mercredi soir. Dans cette poule ultra serrée, les quatre formations avaient quasiment toutes leurs chances. Si la bande de Sergio Ramos a vite tué le match grâce à un Karim Benzema des grands soirs, auteur d’un doublé, s’assurant ainsi une place pour les huitièmes de finale, l’autre rencontre a été indécise jusque dans les dernières secondes, à la 98e minute pour être précis.

Ne maîtrisant plus leur destin, les joueurs de Mönchengladbach, dont l’avenir européen dépendait directement du résultat du match de l’Inter, ont suivi à distance à Madrid les derniers instants de la rencontre à San Siro. Tous agglutinés autour de l’écran d’une tablette, les partenaires de Marcus Thuram ont été en apnée jusqu’au bout, vibrant au rythme des ultimes assauts milanais. Ces derniers ont été vains. Trois coups de sifflet plus tard, les Allemands ont pu exulter et fêter leur très belle qualification pour les huitièmes de finale. Un magnifique moment d’émotions que seule la magie de la Ligue des Champions peut nous offrir.