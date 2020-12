L’OGC Nice se déplace sur la pelouse de l’Hapoël Beer Sheva ce jeudi à 18h55 pour la dernière journée de phase de poules de Ligue Europa. Pour ce match sans enjeux, le coach niçois a décidé de faire tourner.

Les Aiglons vont-ils quitter la Ligue Europa sur une bonne note ? Déjà éliminé de la Ligue Europa, l’OGC Nice va tenter de sauver l’honneur sur la pelouse de l’Hapoël Beer Sheva ce jeudi à 18h55.

Pour ce match sans enjeux, l’entraîneur du Gym, Adrian Ursea, va procéder à un turnover. Déjà privé de Flavius Daniliuc, Dante, Myziane Maolida, Youcef Atal, Lees Melou et Kasper Dolberg blessés, le coach niçois a laisser bon nombre de titulaires en France. Ainsi, Hassane Kamara, Stanley Nsoki, Jordan Lotomba, Danilo, Jeff Reine-Adelaide et Amine Gouiri, ne seront pas du voyage non plus.

Les compos probables :

Hapoël Beer Sheva : Levita – Gamoun, Tzedek, Taha (c), Kabha, Twitto – Keltjens, Madmon, Hatuel, Yosefi – Varenne.

OGC Nice : Cardinale – Pionnier, Bambu, Schneiderlin (c), Pelmard, Coly – Thuram, Trouillet – Boudaoui, Ndoye, Lopes.