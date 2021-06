Florian Thauvin est arrivé au Mexique dans une ambiance bouillante.

Futur joueur des Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a reçu un très bel accueil de la part de ses nouveaux supporters. Comme le rapporte la Provence, plus de 200 000 personnes étaient branchés en direct sur le live d’un compte de supporters et plus de 11 000 personnes seront présentes aujourd’hui pour sa présentation au stade Universitaire.