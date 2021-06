Dans L’Equipe, Arnaud Di Pasquale, médaillé de bronze aux JO de 2000, a donné son favori dans le match opposant Rafael Nadal à Novak Djokovic.

« On a vu contre Berrettini que Djokovic avait les crocs pour retrouver Nadal. Goran Ivanisevic avait dit qu’il valait mieux que son joueur tombe sur Rafa en demie plutôt qu’en finale. Je le rejoins totalement. Il aurait même préféré le jouer avant. En finale, Nadal est injouable, prêt à mourir sur le court. Là, au moins, il reste deux marches au lieu d’une, ça change de façon infime les choses. Je dis Nadal en quatre sets parce que je pense qu’il se sent plus fort que Djokovic ici, parce qu’il l’a battu récemment et que ça va lui donner cette petite confiance supplémentaire au moment d’entrer sur le court », a indiqué l’ancien joueur.

Avant de poursuivre : « Quatre sets serrés, quand même, parce que Djoko, et c’est probablement le seul, a les armes pour le contrer sur terre. Mais psychologiquement, pour Djoko, je pense que c’est dur, au meilleur des cinq. Parce que sur ce format, je pense au fond que tous se disent qu’il est injouable. Et même Djoko. Il va y croire avant, et puis au début, au premier set, au deuxième, peut-être, et puis doucement ça peut s’étioler, redescendre, et tomber. À un moment donné, un sentiment d’impuissance arrive. »