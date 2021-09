Critiqué depuis son arrivée en Italie et plus précisément à Naples pour 80 millions d’euros, Victor Osimhen étincèle désormais. Auteur d’un début de saison stratosphérique, l’ancien lillois impressionne outre manche.

Victor Osimhen a vécu un temps d’adaptation difficile à son arrivée en Italie. Une nouvelle langue, un nouveau système de jeu, un statut différent… tant d’éléments pouvant expliquer un retard à l’allumage. Pour sa première saison, le Nigérian a inscrit 10 buts en 30 matchs de Serie A, un bilan moyen au vu de la somme dépensée afin d’acquérir ses services, 80M€.

Mais l’arrivée de Luciano Spalletti a tout changé pour lui au Napoli et Victor Osimhen a fait des débuts fracassants avec 6 buts inscrits en 6 rencontres disputées. Des statistiques intéressantes mais aussi et surtout un doublé marquant contre Leicester qui a prouvé qu’il était capable de se mesurer aux plus grandes écuries en Premier League. Selon Fichajes, Liverpool, Manchester City, qui n’a toujours pas de réel avant-centre, ainsi que Leicester seraient sur la piste de l’ancien buteur star du LOSC.