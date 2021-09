Steven Nzonzi a trouvé une solution pour la suite de sa carrière. Il signe au Qatar dans le club entraîné par Laurent Blanc, Al Rayyan.

De retour à la Roma après son prêt au Stade Rennais, le milieu de terrain français ne faisait pas partie des plans de José Mourinho et il quitte la capitale italienne. Il est désormais lié avec elle jusqu’en juin 2023. Il sera donc entraîné par Laurent Blanc et évoluera aux côtés de Yacine Brahimi et James Rodriguez, ces prochains mois.