25 millions sur Gerson, 4 pour de la Fuente et ce n’est pas terminé… L’Olympique de Marseille a sorti les grands moyens dans ce mercato estival. Une attitude qui ne surprend pas Thibaud Vézirian qui remet la vente de l’OM sur la table.

« On a tous remarqué que ça y est, il y a de l’argent à l’OM, vu que c’est le club le plus actif sur le marché des transferts. Tous les jours sur les infos foot mercato vous voyez que l’OM est à l’affiche partout. Comme quoi il y en a qui ne se sont peut-être pas trompés il y a quelques semaines, ou quelques mois. Je bloque un idiot qui vient de m’insulter sur la vente de l’OM, quel âge as-tu ? En plus tu vas être ridicule dans quelques temps, » a affirmé le journaliste qui évoque cette affaire depuis plusieurs mois et ne veut pas lâcher.