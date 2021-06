Toujours friand de jeunes promesses, l’Atalanta Bergame souhaite se renforcer au mercato et le nom de Jérémie Boga circule depuis plusieurs jours.

Dans le viseur de plusieurs écuries européennes telles que Lyon et Marseille, Boga est aussi dans les petits papiers de la Dea pour une arrivée la saison prochaine. Si les deux clubs tricolores préfèrent temporiser sur ce dossier, l’Atalanta a clairement accéléré et des contacts ont déjà au lieu entre les deux formations. Boga est sur le marché et son club de l’US Sassuolo réclame près de 20 millions d’euros pour accepter un départ au mercato. voir maintenant, comment les deux Olympiques vont réagir car l’Atalanta semble bien décider à s’offrir l’ancien du Stade Rennais. Affaire à suivre…