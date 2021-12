Les rumeurs ne cessent de circuler même après avoir été enterrées. Après plusieurs mois de silence radio, la vente de l’OM revient sur le devant de la scène. La faute à Thibaud Vézirian et à son insistance sur le sujet. Le journaliste indique que le club marseillais a d’ores et déjà été racheté.

Il y a quelques jours l’Olympique de Marseille a signé un tout nouveau partenariat avec Puma, son équipementier, permettant à l’OM de recevoir un bien joli chèque annuel. Avec cette signature de prolongation de contrat jusqu’en 2028, Marseille est désormais l’une des écuries sous l’égide de Puma la mieux rémunérée. Un nouvel indicateur qui assure la vente du club selon Thibaud Vézirian.

« Je crois que l’OM est le 12e club européen en termes de sponsoring devant Dortmund. Deuxième club Puma derrière City. Ça n’a aucune évidence, ça n’a aucune réalité par rapport à un OM qui joue l’Europa League Conférence. Ça n’a une réalité que parce que l’OM est sur la voie d’un nouveau club, a été racheté, et voilà. Sinon c’est impossible. Il faut arrêter de penser que Frank McCourt et Pablo Longoria ont bien bossé. Tout le monde bosse bien. A Lens, ils bossent bien et ils n’ont pas eu un contrat trois fois supérieur à ce que le club vaut« , s’est exclamé Thibaud Vézirian sur sa chaîne Youtube.