AU REVOIR JORKO❤️

Ikoné, ce nom restera pour toujours associer aux succès du LOSC 🔥

Ça n’a pas toujours été l’amour fou entre les supporters et toi mais on gardera seulement le positif ❤️

On ne l’oubliera pas de si tôt votre Bip-Bip👑

Merci pour tout et bonne route 👋🏻 pic.twitter.com/MLmUrWPIjc