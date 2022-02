La pandémie aura-t-elle raison de l’Olympique Lyonnais ? Les rumeurs sur une possible revente du club reviennent avec insistance ces dernières semaines. Une cession balayé par la direction olympienne…

Après l’Olympique de Marseille, et l’insistance chronique voire maladive de Thibaud Vézirian, c’est une vente de l’Olympique Lyonnais qui ébranle la presse nationale. Suite à la pandémie de Covid-19 et aux difficultés économiques qui ont suivi, Jean-Michel Aulas aurait décidé de céder son écurie, tout en conservant sa position en tant que président du club. Une éventualité qui pourrait s’avérer séduisante pour de potentiels acheteurs alors que les comptes rhodaniens sont récemment passés du rouge au vert. Ce mardi, OL Group a communiqué ses derniers résultats trimestriels arrêtés au 31 décembre 2021. Un bilan économique réjouissant, les caisses se remplissent à nouveau et l’attractivité olympienne repart de plus belle. L’occasion peut-être pour Jean-Michel Aulas de céder son empire. Des rumeurs de vente pourtant balayé par Thierry Sauvage, directeur général d’OL Groupe.

« Quand on l’interroge sur les bruits circulant sur des réseaux sociaux d’une possibilité de vente de l’OL, il écarte « ces rumeurs. Il y en a plein, je n’ai pas de commentaires à faire ». L’avenir immédiat pour OL Groupe c’est la construction de l’Arena » a indiqué Thierry Sauvage, directeur général d’OL Groupe, dans un entretien accordé à François Guttin-Lombard, journaliste au Progrès.

Des propos clairs et limpides qui semblent clore les débats à moins que… L’Olympique Lyonnais s’est habitué à démentir des informations qui se sont finalement avérées justes dans les jours qui ont suivi. Le transfert de Bruno Guimaraes vers Newcastle peut en attester.

