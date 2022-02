Opposé au FC Clermont de Pascal Gastien lors de la dernière journée de championnat, Pascal Dupraz s’en est pris à son homologue. Défait par l’AS Saint-Etienne, le technicien du jeune promu a mis du temps avant de lui répondre.

« Cela m’a touché. Je ne revendique rien du tout, il se fait souvent des films quand ça l’arrange. On a perdu contre Sainté, pas contre lui. […] Le football est un spectacle. Si on veut amener du monde au stade, il faut créer du jeu. On ne le fait pas tout le temps, on est à des années-lumière de Manchester City, mais, avec nos moyens, on essaie« , a déclaré Pascal Gastien dans des propos accordés à L’Equipe.