Présent au LOSC, Timothy Weah a un plan de carrière déjà bien ficelé. Le fils de George Weah veut suivre les traces de son père et rêve de jouer un jour au Milan AC.

A 21 ans, Timothy Weah fait ses classes au LOSC. Dans des propos recueillis par SportWeek, le Lillois confirme le statut de l’écurie française, un tremplin pour de jeunes pousses qui aspirent à mieux. L’Américain a déjà un plan de carrière tout tracé et ne compte pas s’éterniser en terres nordistes. Le jeune Dogue veut rejoindre le Milan AC.

« Enfant, j’ai eu l’idée d’aller jouer dans les équipes de jeunes de Milan. Les choses se sont passées différemment par la suite, mais peut-être que j’arriverai à Milan quand même. La Serie A est un championnat passionnant, avec de nombreuses équipes qui peuvent se battre pour remporter le Scudetto : Milan, Inter, Juve, Roma. Peut-être que le Calcio n’est plus au sommet comme la Premier League mais à l’époque, c’était passionnant, comme quand il y avait le grand Milan de mon père. Oui, j’aimerais y jouer. À Milan ? Bien sûr, je suis concentré sur Lille, mais mon ambition a toujours été de jouer un jour dans un grand championnat comme la Serie A et en particulier dans un grand club comme Milan, qui fait fondamentalement partie de l’histoire de ma famille. »

« Avec Mike Maignan, je parle souvent de Milan. Il me dit qu’il passe un bon moment avec les fans et que la ville est fantastique. Mais je me sens aussi avec Rafael Leao, Fikayo Tomori, tous mes amis. Milan est une bonne équipe. Je parle aussi de Serie A avec Weston McKennie qui profite de cette période à la Juve. Comme avec Moise Kean, un autre fou, que je croise sur les terrains depuis que nous avons 13 ans« , a déclaré Timothy Weah dans un entretien accordé à SportWeek.