Candidat au rachat de l’ASSE, Olivier Markarian souhaiterait investir entre 40 et 50 millions d’euros pendant le mercato hivernal.

Alors que l’AS Saint-Étienne est toujours à la recherche de son futur entraîneur – après le limogeage de Claude Puel dimanche dernier suite à la défaite (0-5) face à Rennes – le feuilleton concernant la vente du club poursuit son bout de chemin. Pour contrer l’offensive des investisseurs russes et garder les Verts sous pavillon français, Olivier Markarian se serait associé à Serge Bueno, un homme d’affaires propriétaire de la société Smart Good Things, afin de présenter un nouveau projet de rachat de l’ASSE.

Dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, l’homme d’affaires stéphanois de 62 ans a donné plus de détails concernant son projet. « Vous pensez que si nous n’étions pas crédibles, il nous aurait donné accès à la data room ? Si KPMG (cabinet d’audit et de gestion) l’a fait, c’est que l’origine et le montant de nos fonds ne souffrent d’aucune contestation. Je ne suis pas un prince ni un milliardaire. Mais je mérite un peu de considération. Bien sûr que nous sommes toujours candidat. Ils sont conscients qu’il est temps pour eux de passer la main, en bonne intelligence et en respectant à la lettre leur processus de vente. »

L’ancien patron de Sodastream assure également être en mesure d’injecter directement une somme entre 40 et 50 millions d’euros pour pallier « à la problématique de la CAN lors du mercato d’hiver et du maintien ». De quoi redonner le sourire aux supporters de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1.