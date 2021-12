En fin de contrat avec Chelsea cet été, Antonio Rüdiger va quitter les Blues pour le Real Madrid ou le Bayern Munich.

Chelsea ne semble pas en mesure de conserver Antonio Rüdiger la saison prochaine. L’Allemand, dont le contrat expire en juin 2022, a déjà pris la décision de ne pas accepter l’offre de renouvellement qui lui a été proposée par le club anglais et de partir en transfert libre cet été, selon les informations de The Independent. Le média britannique explique que, compte tenu de la situation, le Real Madrid a rencontré il y a quelques jours Sahr Senesie, le frère et agent du joueur, pour convenir des modalités d’un futur contrat avec le club, bien que rien n’ait encore été signé.

Cependant, le Real Madrid ne sera pas tout seul sur le dossier Rüdiger. Le Bayern Munich aurait également rencontré Senesie. Tottenham et Manchester United seraient également intéressés par la signature du défenseur de 28 ans. Cependant, selon la presse, l’Allemand souhaite quitter l’Angleterre.

Ainsi, Chelsea devrait perdre un joueur clé depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche des Blues. Bien que le club ait revu son offre de renouvellement à la hausse, il n’a pas réussi à convaincre Rüdiger, le nouveau patron de la défense. Mais Chelsea avait déjà prévu cette situation : ils ont déjà obtenu la signature d’Attila Szalai et ont renouvelé Trevoh Chalobah, l’un de leurs défenseurs les plus prometteurs. Ces mouvements auraient également rapproché Rüdiger du Real Madrid.