Lundi, le Real Madrid a hérité du Paris Saint-Germain lors du tirage au sort des huitièmes de finales de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain madrilène, Toni Kroos reconnait que le club de la capitale est un adversaire redoutable mais a hâte d’affronter les stars parisiennes.

Le tirage au sort des huitièmes de finales de la Ligue des Champions nous a offert un choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Quelques minutes après le tirage, le milieu de terrain allemand du Real a réagit sur ses réseaux sociaux. Le champion du monde 2014 a hâte d’affronter les stars parisiennes.

«C’est un adversaire très intéressant, a réagi l’ancien joueur du Bayern Munich dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Je pense que c’est l’adversaire le plus difficile que l’on pouvait affronter. Mais c’est pour ce genre de match que l’on joue. On est impatients de jouer ce match, il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. On verra ce qui se passera. Mais on est le Real Madrid, on a toujours hâte de jouer ce genre de match. On est confiant », a expliqué celui qui compte trois Ligue des Champions à son palmarès.

Le match aller aura lieu le 15 février prochain au Parc des Princes tandis que le match retour aura lieu le 9 mars 2022 à Madrid.