Alors qu’il fait l’unanimité au sujet de ses prestations cette saison, Kylian Mbappé suscite bien plus de doutes et de questions sur le débat concernant son avenir.

Pendant que la presse espagnole l’annonce avec insistance au Real Madrid, le PSG ne lâche pas la rampe et tente de convaincre comme il peut le Champion du Monde de poursuivre l’aventure parisienne. De quel côté la balance penche-t-elle ? On fait le point.

Mbappé au PSG en 2023, un espoir de plus en plus infime

Plus les jours passent, plus un futur sans Kylian Mbappé se précise pour le PSG. Libre de signer dans le club qu’il souhaite depuis le 1er janvier dernier, l’international français n’arrête pas de déchainer les passions de la presse mondiale. Alors qu’il réalise une saison XXL, le Parisien arrive bientôt au terme de son contrat dans la capitale et s’envolerait pour un nouveau chapitre au Real Madrid dès la saison prochaine, afin d’y réaliser son rêve. Toutefois, tout n’est pas aussi officiel que cela peut en avoir l’air. Effectivement, la déclaration de Mbappé au sortir de la victoire parisienne face à Lorient (5-1), comptant pour la 30e journée de Ligue 1, a semblé avoir relancé le match qui semblait déjà être remporté par le Real Madrid. «Non, je n’ai pas fait mon choix, je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, il y a plein de paramètres, je réfléchis. Je n’ai pas fait mon choix (…) Je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision, je le dirais. Je n’ai de comptes à rendre à personne, c’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision je viens, je le dis et je l’assume» a-t-il déclaré au micro d’Amazon Prime. Des propos que la direction parisienne a semblé interprété comme une ouverture, et qui n’a pas tardé à offrir une nouvelle proposition de contrat au natif de Bondy, quelques jours après sa déclaration. Effectivement, d’après le journaliste espagnol Guillem Balague, le PSG aurait transmis une offre mirobolante à son attaquant, à savoir un salaire annuel à 40 millions d’euros, accompagné d’une prime à la signature de 150 millions d’euros. Le numéro 7 parisien n’a toujours pas répondu à cette offre, et le soucis réside dans le fait que Kylian Mbappé n’accorde pas autant d’importance à l’aspect financier, puisqu’il a déjà récemment décliné un nouveau contrat extrêmement juteux que peu de joueurs auraient été capables de refuser. Le PSG reste donc une nouvelle fois dans l’attente, en suspens, et devrait réfléchir à une autre solution que celle de la partie financière pour tenter de convaincre son attaquant. À savoir, éventuellement, une solution d’ordre sportif, où le club introniserait Kylian Mbappé au centre du projet parisien et en ferait le joueur numéro 1 du club.

Le Real attend Mbappé de pied ferme

De leur côté, le Real Madrid et la presse espagnole ne paniquent pas une seule seconde face à ce prétendu revirement de situation. À en croire Marca, ces déclarations de Kylian Mbappé sont uniquement le produit d’une pression émise par les dirigeants, le Qatar et la France afin de prolonger la spéculation. Le média espagnol affirme toujours que Florentino Perez, président du Real Madrid, reste convaincu de l’imminente signature du numéro 7 parisien dans la Maison Blanche. De plus, de nombreuses réunions auraient eu lieu avec le natif de Bondy depuis l’élimination du PSG en 1/8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, qui auraient permis de bien faire avancer le dossier. Un accord serait quasiment bouclé entre les deux parties, toutefois certaines sources madrilènes indiquent que des négociations seraient encore en cours à propos de l’aspect financier. Mais le Real Madrid et Florentino Perez restent confiants et ne fléchissent pas face à cette « guerre de communication » qui semble naître, marquée par la relance du débat du côté des médias français. De plus, le parti madrilène serait fortement appuyé par l’entourage du joueur. En effet, on découvre que sa mère et son avocate ont catégoriquement démenti une réponse favorable au PSG, et seraient plus enclin à une signature vers l’Espagne. Une autre pièce à ranger du côté madrilène est l’une des dernières informations issue de la presse hispanique, déclarant que Kylian Mbappé anticiperait déjà un renouveau du Real Madrid, qu’il juge vieillissant, et qu’il ouvrirait ainsi la piste Erling Haaland. Tous ces éléments qui semblent faire pencher la balance du côté madrilène. Mbappé était prêt à venir cet été sauf que tout était tombé à l’eau car le PSG avait rejeté la dernière offre de 200 millions. Et maintenant, ils comptent sur l’attaquant pour tenir sa parole.

📰🇪🇸 D'après Marca, le Real Madrid serait toujours confiant sur le dossier Kylian Mbappé et assurerait que le Français sera un joueur du Real à partir de cet été.https://t.co/H67b8OKiOK — RMC Sport (@RMCsport) April 9, 2022

Alors Kylian Mbappé qui reste au PSG la saison prochaine, quelle est la réponse ? La vérité est que lui seul le sait… et encore, ce n’est même pas certain !