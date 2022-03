Alors que le doute plane toujours sur son avenir, Kylian Mbappé vient de recevoir une nouvelle offre indécente de la part du Paris Saint-Germain. Une proposition composée d’un salaire de 50M€ net par an et d’une prime de fidélité de 100M€ net.

Auteur d’une nouvelle saison extraordinaire avec 24 buts et 17 passes décisives en 34 rencontres disputées, Kylian Mbappé porte le Paris Saint-Germain à bout de bras malgré les nombreuses stars qui composent l’effectif parisien. En fin de contrat en juin prochain, le Français pourrait quitter la capitale d’ici quelques mois direction le Real Madrid. Un scénario que le PSG veut éviter à tout prix. L’état major veut le conserver et fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de le séduire. Une nouvelle offre vient d’ailleurs de lui être formulée.

Selon les dernières informations dévoilées par Le Parisien, Kylian Mbappé aurait reçu une nouvelle offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Une proposition énormissime. Cette dernière serait d’une durée de deux ans, soit jusqu’e 2024, et serait assortie d’une salaire de 50 millions d’euros net par an ainsi que d’une prime de fidélité de 100 millions net. Des montants astronomiques qui feraient de lui le plus gros salaire de l’effectif parisien. La direction du PSG est optimiste mais attend encore une réponse de la part du joueur le plus convoité de la planète.