Pisté par de nombreux cadors européens, Amine Gouiri pourrait céder sa place à Nice au jeune Lyonnais Ryan Cherki.

Comme annoncé la semaine dernière par nos confrères de Foot Mercato, les négociations pour un nouveau contrat entre l’Olympique Lyonnais et Rayan Cherki sont actuellement au point mort. Le jeune attaquant de 18 ans, blessé jusqu’à la fin de la saison et sous contrat avec l’OL aurait de trop grosses prétentions salariales au goût de son président Jean-Michel Aulas. Une situation qui pourrait bien profité à un rival de Ligue 1, l’OGC Nice.

En effet, But! OL précise que les Aiglons pourraient perdre leur homme fort du moment : Amine Gouiri. Auteur d’une saison stratosphérique, l’ancien Lyonnais ne sera pas retenu cet été en cas d’offre avoisinant les 45-50 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain et quelques cadors de Premier League s’intéressent à sa situation. Et pour le remplacer à Nice, Christophe Galtier verrait bien un autre crack de l’OL, Ryan Cherki. Affaire à suivre…