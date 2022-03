De retour avec sa sélection nationale pour un énième rassemblement, Erling Braut Haaland n’est pas un joueur comme les autres. Le Norvégien a un statut particulier au sein de son groupe.

« Je suis partisan de l’ouverture et de l’accessibilité. Mais parfois, il faut respecter le fait qu’une personne se trouve dans une situation extraordinaire. Et cela signifie parfois qu’il faut protéger la personne, soit parce qu’on le veut, soit parce qu’il le veut, soit parce qu’un de ses proches le veut. […] Je pense que nous devrions avoir une compréhension extrême qu’il pourrait être un peu plus protégé lors de ce rassemblement. […] Il va faire des choix extrêmement importants et est sous la pression que très peu d’entre nous peuvent nous mettre. […] Nous avons peut-être l’un des trois joueurs les plus attrayants du monde, qui a maintenant une énorme pression sur lui, où chaque mot et chaque phrase sont passés au crible. Peu importe à quel point je peux me vanter de votre honnêteté (les journalistes présents sur place, ndlr), il est vrai que les traductions dans tous les pays peuvent être spéculatives« , a confié Stale Solbakken, sélectionneur de la Norvège, en conférence de presse.