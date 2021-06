En fin de contrat à la fin du mois de juin, Yohann Pelé va quitter la cité phocéenne et se lancer un dernier défi dans sa carrière.

Agé de 39 ans, Pelé sera libre de s’engager avec le club de son choix et c’est notamment le promu troyen qui semble intéressé par le deuxième gardien de l’Olympique de Marseille. L’équipe dirigée par l’ancien olympien Laurent Battles, souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu, en recrutant une doublure d’expérience au poste de gardien de but. Le club de l’ESTAC est donc plus que jamais ouvert à lui offrir un dernier challenge cet été.