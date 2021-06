Demain soir, l’Equipe de France affronte le Portugal pour le compte de la 3e journée de l’Euro 2020 dans le groupe F. Un match qui se fera avec du public et la présence de plus de 7000 français.

Journaliste de « RMC », Loïc Tanzi est sur place et il donne les dernières informations. Comme il l’annonce, près de 7554 supporters français seront dans le stade pour assister à ce choc face à l’équipe du Portugal. Un gros duel entre le champion du monde en titre et le champion d’Europe qui se déroulera à la Puskas Arena de Budapest. Une victoire et la France assure la première place de son groupe.