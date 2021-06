La tension monte et le combat se rapproche entre Conor McGregor et Dustin Poirier. L’Irlandais prévient son futur adversaire et est prêt à se venger de sa dernière défaite concédée en janvier dernier. La bête est réveillée.

Six mois après la victoire de Dustin Poirier, les deux hommes s’affrontent de nouveau le 10 juillet prochain. A quelques jours d’une nouvelle confrontation dantesque, Conor McGregor s’est longement confié pour FoxSports.

Conor McGregor : « Je l’ai battu dans le premier combat. J’ai perdu dans la revanche. Et puis on a la trilogie, j’ai quelques petits ajustements à faire. Je me sens très, très confiant. Je suis très concentré et motivé. Et je vais y aller et faire une sacrée performance et la récupérer le 10 juillet. […] Il veut jouer à un jeu de tactique ? Pas de problème, à bientôt. Vous avez réveillé une bête. Une bête avec le soutien d’une puissance bien supérieure ! Faites vos prières. »