Jorge Sampaoli est revenu sur la victoire 1-0 pour l’Olympique de Marseille hier soir face à l’équipe du Clermont foot.

En conférence de presse, l’entraîneur argentin s’est confié et retient vraiment la solidité de son équipe qui a tenu après avoir ouvert le score par Cengiz Ünder en première mi-temps. « C’était une partie très importante. Il y avait de la rotation et nous avons eu peu de temps pour récupérer. Nous avons tenté de mettre la meilleure équipe possible pour gagner ce (dimanche) soir. Nous n’avons pas pris de risque pour Rongier, qui était blessé. Nous avons été solides défensivement avec sept ou huit occasions en attaque. Nous sommes satisfaits d’avoir gagné », a souligné le technicien devant les médias. L’OM se retrouve sur le podium, à la troisième place avec ce nouveau succès.