Mauvaise nouvelle pour l’Equipe de France de tennis féminine ce soir avec une première défaite contre le Canada pour le premier match de la Billie Jean King Cup.

L’Equipe de France s’est inclinée sur le score de 2 buts à 1 contre une équipe canadienne qui a totalement surpris son monde. Pourtant, les Bleues sont revenues dans la course après la victoire d’Alizé Cornet qui a rattrapé le coup après la surprenante défaite de sa compatriote Fiona Ferro face à la 353e mondiale Françoise Abanda. Mais dans le double décisif, le Canada l’a emporté grâce à sa paire Gabriela Dubrowski et Rebecca Marino. Ces dernières ont battu les Françaises Alizé Cornet et Clara Burel qui n’avaient jamais évolué ensemble. Ça commence très mal pour la France qui devra impérativement battre la Russie mercredi pour espérer à la qualification.