Avant de défier l’Olympique de Marseille ce mercredi soir en Ligue 1 avec le FC Nantes, Antoine Kombouaré est revenu sur la bonne forme de son gardien titulaire Alban Lafont.

« Quand je suis arrivé, j’ai trouvé un gardien en difficulté, qui doutait (…) en discutant, j’ai vu un garçon qui n’était pas dedans. Il est en grande partie responsable parce que c’est un garçon qui a besoin de travailler. Et il ne travaillait pas. La première chose à faire, c’était de remettre le bleu de chauffe. C’est ce qu’il a fait. » A commenté le Kanak.

Avant de poursuivre et revenir sur la décision de lui confier le brassard de capitane : « le brassard de capitaine lui donne des responsabilités et il aime ça. Il attendait ça je pense. Il est épanoui. J’attends de lui toujours plus, il ne faut pas qu’il se relâche. Surtout pas. S’’il continue comme ça, je ne doute pas que Deschamps ait un œil sur lui. Il a fait partie des Espoirs pendant très longtemps. Il (ndlr : Deschamps) sait qu’il est là. A lui de faire ce qu’il faut pour frapper à la porte. » Une chose est sûre, les Nantais auront besoin d’un grand Alban Lafont face aux Phocéens.