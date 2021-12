Dans les colonnes de Onze Mondial, le Portugais a abordé différents sujets, notamment concernant le niveau de la Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, le jeune Nuno Mendes (19 ans) s’est rapidement fait une place de titulaire dans le système de jeu de Mauricio Pochettino. Cette semaine, l’ancien du Sporting Portugal a accordé une interview exclusive à nos confrères de chez Onze Mondial. Il y évoque notamment son adaptation en Ligue 1 et la pression de jouer pour le PSG en Ligue des champions.

« On est à un niveau supérieur à ce que j’avais connu au Sporting. Il y avait de bons joueurs au Sporting, mais jouer avec Messi, Neymar, Mbappé… c’est un autre monde ! Ça va, je m’adapte, je progresse de jour en jour. En venant au PSG, on sait quel est l’objectif. On va travailler très dur et je pense qu’on est sur le bon chemin pour remporter la Ligue des champions. Après, je ne ressens pas forcément de pression. Je suis un joueur calme. Ok, j’ai des papillons dans le ventre quand je rentre sur la pelouse, mais ça part de suite. Ça ne sert à rien d’avoir la pression, on fait ce qu’on aime, ça facilite les choses. »

Le latéral portugais en a également profité pour donner son avis sur le niveau de la Ligue 1 et le joueur qui l’a le plus impressionné depuis le début de la saison. « C’est un championnat très compétitif. En Liga, les matchs étaient difficiles, mais ici, c’est encore plus dur. On ne gagne pas un match facilement, même si on a de bons joueurs. Il y a beaucoup de bonnes équipes, bien organisées, et des joueurs très rapides et techniques. Il y a un joueur qui m’a causé beaucoup de problèmes, c’est (Kamaldeen) Sulemana de Rennes ! »