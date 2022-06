Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne pourrait réaliser un mercato estival de haute volée pour faire l’ascenseur et retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison prochaine.

« Quand on est joueur aujourd’hui, si on écoute l’environnement qui en parle, on se rend compte que c’est un club mythique. Une montée avec l’ASSE, ça intéresse. Même si elle est importante, il n’y a pas que la question financière. Il y a aussi les histoires qu’on a vécues quand on regarde sa carrière. Si demain Saint-Étienne m’appelle pour un de mes joueurs, je place l’ASSE en Ligue 2 au même niveau qu’un club de Ligue 1 entre la 20e et la 8e place », a déclaré Stéphane Canard, représentant de plusieurs joueurs mais également président du syndicat des agents dans des propos accordés pour Le Progrès.

Reléguée après une saison galère dans l’élite du football français, l’AS Saint-Etienne peut encore espérer rebondir dès la saison prochaine. Sous la houlette de Laurent Battles, l’écurie stéphanoise conserve son attractivité pour de nombreux joueurs talentueux.