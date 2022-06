Recrue star du dernier mercato estival parisien, l’arrivée de Lionel Messi serait plus que gagnante sur le plan financier.

Débarqué libre en août 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a vécu une première saison d’adaptation délicate avec 11 buts et 15 passes décisives en 34 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des performances loin d’être habituelles pour l’un des meilleurs joueurs du monde qui aura au moins permis au Paris Saint-Germain de réaliser un véritable coup sur le plan financier. Un coup gagnant révélé par Nasser Al-Khelaïfi.

« Luis Campos a surtout fait gagner le championnat à Monaco et Lille. Il inculque la culture du travail, donner le maximum chaque jour. Mais l’argent est important. On ne veut pas perdre d’argent. Prenez Messi : on a réussi un deal incroyable, sur le terrain comme en dehors. Moins d’un an après, il est déjà rentabilisé », a lancé Nasser Al-Khelaifi dans des propos accordés au Parisien.