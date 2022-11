D’après les révélations de son père et de son agent, Gerson serait plus que jamais sur le départ de Marseille. Si rien n’est figé concernant son avenir, Pablo Longoria aurait déjà identifié son remplaçant.

Selon les dernières rumeurs, Gerson se dirige vers un départ de la cité phocéenne. Le milieu de terrain brésilien arrivé la saison dernière n’apprécierait pas le management d’Igor Tudor et souhaiterait changer d’air. Débarqué contre 20 millions d’euros à l’OM, le club ne peut pas se permettre de garder un talent pareil sur le banc des remplaçants. L’option de le vendre parait donc la plus plausible et c’est donc en envisageant cette option que Pablo Longoria commence déjà à chercher son remplaçant.

Selon les informations de Calcio Mercato, le dirigeant marseillais aurait toujours des vues sur Ruslan Malinovskyi. Le milieu de terrain offensif de l’Atalanta Bergame était déjà annoncé à Marseille cet été mais finalement le deal avait capoté et Amine Harit était arrivé en renfort. D’après le média italien, Longoria serait toujours intéressé par son profil, mais il ne serait pas le seul. En effet, Nottingham Forest, Tottenham, West Ham, Aston Villa et Everton serait également sur le coup. Une sacrée concurrence…