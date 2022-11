Questionné sur son choix de quitter Manchester City pour Arsenal, Gabriel Jesus avoue qu’il n’a pas trop hésité.

Rarement titulaire sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, Gabriel Jesus (25 ans) ne regrette en aucun cas la décision de rejoindre Arsenal cet été. Sous les couleurs des Gunners, le Brésilien a déjà planté 5 buts en 14 rencontres.

« Je pense que tout le monde a parfois besoin d’un nouveau défi. C’est ce que j’ai ressenti à cette époque et je suis très heureux. Je pense que c’était la meilleure décision pour avoir plus de confiance. J’ai un défi ici. Je suis encore jeune, mais je pense que dans l’équipe, je suis le quatrième ou le cinquième plus âgé. Mais je me sens encore jeune ici et je vois dans les séances d’entraînement que tout le monde veut s’améliorer, tout le monde veut apprendre, gagner. C’est ce qui me rend le plus heureux », a confié Jesus dans les colonnes du journal britannique The Evening Standard.