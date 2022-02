Gros coup des Lyonnais ce soir, qui s’imposent au finish malgré l’ouverture du score des Marseillais (2-1).

Mené au score à la pause après l’ouverture très tôt dans la rencontre de Mattéo Guendouzi (10′) sur corner, l’Olympique Lyonnais a finalement décroché un précieux succès ce soir face à l’Olympique de Marseille. Avec un onze remanié et dans un Parc OL à huis clos, les hommes de Peter Bosz ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur au retour des vestiaires. L’égalisation est d’abord venue de Xherdan Shaqiri (76′) de la tête, avant le but de la victoire signé Moussa Dembélé (89′). Un petit festival de l’attaquant français qui s’est joué de Saliba et Pau Lopez pour donner la victoire au Lyonnais (2-1).

Au classement, l’OL remonte à la 7e place, avec seulement un petit point de retard sur le RC Strasbourg, 4e. De son côté l’OM reste 3e, avec 6 longueurs d’avance sur son adversaire du soir.