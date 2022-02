Après l’élimination surprise en Coupe de France, le PSG « doit » rouvrir le dossier Zidane.

Pour Eric Di Meco, de passage sur les ondes de RMC ce mardi, il n’y a plus de temps à perdre pour le Paris Saint-Germain. Il estime que les dirigeants du club « doivent » remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane avant la double confrontation en Ligue des champions face au Real Madrid.

« Après ce qu’il s’est passé (défaite contre Nice en Coupe de France hier soir, ndlr), je pense qu’ils y réfléchissent. La Ligue des Champions arrive vite et il y a du monde sur le marché. Je ne comprendrais pas qu’ils ne tentent pas le coup Zidane. Le Real arrive dans quinze jours et tu vois les matchs comme celui d’hier soir où il n’y a pas de jeu collectif… Individuellement, on ne voit pas de progrès. (…) Que les joueurs et les dirigeants soient mis devant leurs responsabilités, c’est une chose, mais depuis que (Mauricio) Pochettino est arrivé, il n’y a pas de progrès. Je me demande s’il ne fait pas exprès… »