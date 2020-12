Agé de 28 ans, Mohamed Salah est devenu la star de Liverpool. Champion d’Angleterre avec les Reds, il dispute peut être sa dernière saison avec le club de la Mersey et ne ferme pas la porte aux cadors espagnols.

« Je pense que le Real et Barcelone sont deux top clubs. Qui sait ce qui va se passer dans le futur, mais pour l’instant, je me concentre sur des victoires en Premier League et en Ligue des Champions avec Liverpool. Rester à Liverpool ? C’est une question difficile, mais maintenant je peux dire que tout est entre les mains du club. Bien sûr que je veux battre des records ici et, je le répète, tous les records du club, mais tout est entre les mains du club », a souligné l’attaquant du club anglais lors d’un entretien pour le journal « As ».

La star égyptienne fêtera ses 29 ans en juin prochain et un dernier défi en Liga, championnat dans lequel il n’a jamais évolué pourrait être un nouveau challenge très excitant. Salah est aujourd’hui sous contrat avec les Reds jusqu’en 2023.