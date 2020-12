Ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain Maxwell apporte son soutien à Thomas Tuchel très critiqué depuis le début de saison.

« Il a de bons rapports avec l’équipe et avec le club. C’est un entraîneur qui est exigeant avec tous par rapport à la performance. C’est un entraîneur qui sait bien motiver les joueurs. Je pense qu’il a démontré sa qualité, il est arrivé et a tout gagné en France, il est arrivé en finale de la Ligue des Champions, l’équipe a ‘performé’ super bien, elle a presque gagné la Ligue des Champions. Il mérite beaucoup plus de crédit que ce qu’il a maintenant. » A indiqué le Brésilien au micro de la chaîne « Téléfoot ».