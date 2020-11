Le Barça n’y arrive pas. Actuellement 10e de Liga, les Blaugranas se sont inclinés un but à zéro sur la pelouse de l’Atlético Madrid.

Fantomatique à l’image de Griezmann ou Messi, le Barça s’est logiquement incliné ce soir grâce à un but de Carrasco juste avant la mi-temps suite à une grossière erreur de Ter Stegen. Les Catalans ont affiché un jeu pauvre et sans inspiration à l’inverse des Colchoneros bien plus percutants. Les semaines passent et se ressemblent à Barcelone et cela devient préoccupant. Au classement le Barça est 10e, l’Atlético deuxième derrière la Real Sociedad.

